Tun Sie das auch, wenn die Antworten schmerzen?

Auf jeden Fall. Denn zwischendurch frage ich mich: Wofür machst du das alles eigentlich? Am besten finde ich die Antworten in Metropolen. Ich liebe die Schnelligkeit von Grossstädten. New York etwa ist ein Ort, an den ich immer wieder gern zurückkehre. Ich liebe die besondere Energie dieser multikulturellen Stadt und verschmelze mit ihr. Wenn ich diese Inspiration brauche, reise ich am liebsten alleine. New York ist ehrlich, anspruchsvoll, fordernd, konfrontiert dich mit dir selbst. Aber es zeigt dir auch Wege auf. Diese Einsichten kann ich aber auch in Lagos haben, in meiner zweiten Heimat Nigeria. Der Überlebenskampf dort beeindruckt mich.