«Ich will, dass man meinen Sohn nicht vergisst»

Die Zeitungen sind voll von Todesanzeigen junger Menschen. Léo, Stiven, Noa, Romain, Maxime – von den 40 Jugendlichen, die an Neujahr im Inferno in der Bar Le Constellation in Crans-Montana das Leben verloren, sind 21 Schweizerinnen und Schweizer zwischen 14 und 31 Jahren. Viele kannten sich untereinander, hatten die Silvesternacht im Walliser Skiort gemeinsam geplant. Und viele von ihnen hatten um Mitternacht ihren Müttern per Whatsapp geschrieben. Auch Trystan Pidoux: «Frohes neues Jahr Maman, ich liebe dich über alles. Sag auch allen anderen, dass ich sie liebe.» Es ist die letzte Nachricht, die der 17-Jährige auf dem Handy seiner Mutter hinterlässt. Sie ist plötzlich die letzte Spur seines Lebens und wird von Maman Vinciane nun gehütet wie ein Schatz.