Sunnie Groeneveld, wie wird man eigentlich Verwaltungsrätin?

Bei mir war es so, dass ich von einer Headhunterin angefragt wurde. Die HHM Gruppe, eine Firma für Gebäudetechnik, suchte jemanden, der im digitalen Ökosystem verankert und vom Alter her nahe an den Mitarbeitenden ist. So kam ich in meinen ersten Verwaltungsrat.