So beispielsweise auch auf ihrer EP «Maggie», die ab heute erhältlich ist. Auf den fünf Titeln hat sie persönliche Erlebnisse verarbeitet. Ständig unterwegs sein zu müssen, thematisiert sie im Titel «Hurry». In «Seeing You Missing Him Sucks» verarbeitet sie das Erlebnis, wegen ihrer Verpflichtung bei «The Voice of Germany» nicht für ihre gute Freundin da sein zu können, als deren Vater stirbt. «Es ist der persönlichste Titel. Als ich ihn meiner Freundin vorspielte, musste sie vor Rührung weinen. Es war ein ganz besonderer Moment.»