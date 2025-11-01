«Ich will Menschen, die alt und blind werden, Mut machen»

Unverwüstlich, nicht umzubringen, dieser Art Furrer: Auch mit 88 Jahren und seiner Beeinträchtigung hat er seinen Optimismus nicht verloren, erzählt lachend: «Ich musste eine Haushaltslehre machen, als meine Frau sechs Wochen im Spital Visp lag. Da merkte ich, was es heisst, den Haushalt selber zu machen.» Seine Frau Gerlinde (84) musste sich einer schweren Knieoperation unterziehen, jetzt ist sie wieder zurück, läuft an einer Krücke und lacht, wenn sie hört, wie ihr Mann vom Haushalt spricht. «Ins Bett gehen und wieder aus dem Bett steigen, das nennt er haushalten», witzelt sie. Jetzt hält sie die moderne Dreizimmerwohnung in Schuss. Täglich kommt eine Putzfrau vorbei, aber gekocht wird nicht mehr. Zum Essen gehts mit dem Lift runter ins Restaurant. Das einzige Mal, wo Art und Gerlinde die Küche zum Aufwärmen von Schinkengipfeli genutzt haben, kam gleich die Feuerwehr. Die Induktionskochplatte hat sich so schnell erhitzt, dass die Gipfeli schwarz wurden und der Feuermelder Alarm schlug.