«Ich will nicht auf der Kuhwiese verblöden»

Am Mittwochabend trifft sich in Zug die Crème de la Crème der Schweizer Musikszene an den Swiss Music Awards. Mit dabei ist dann auch wieder mal Moderator Marco Fritsche (46), der die Show in den vergangen Jahren schon mehrmals moderiert hatte. Der letzte Auftritt ist allerdings schon ein Weilchen her und so spürt der Appenzeller langsam die aufkommende Nervosität. «Das wird im Alter immer schlimmer», sagt er im SI.Talk. Aber auch die Vorfreude steigt, schliesslich musste Frische nicht lange überlegen, als er von Nick Hartmann für die Show angefragt wurde. Obwohl er seine Rolle als Verkuppler bei «Bauer, ledig, sucht...» liebt, ist er immer wieder froh, mal etwas anderes zu machen um seinen Kopf «durchzulüften». «Ich sage immer, schaut, dass ich nicht auf der Kuhwiese verblöde», meint er augenzwinkernd.