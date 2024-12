Denn Eigentlich will Lara Gut-Behrami ihre grosse Karriere auf dem Höhepunkt beenden, mit den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien. «Ich habe Olympia noch nie so nahe erlebt. Meine ganze Familie könnte dabei sein.» Die Skiwettbewerbe finden in Cortina d’Ampezzo statt – quasi vor ihrer Haustür in Udine. Und die Tofana-Piste liegt der Tessinerin: Sie gewann in Cortina schon sechs Mal und stand zehn Mal auf dem Podest. Normalerweise ist nur ihr Vater Pauli Gut, der gleichzeitig ihr Trainer ist, bei den Rennen dabei. Es wäre eine letzte Reise mit all ihren Liebsten. Ein Lächeln breitet sich auf Lara Gut-Behramis Gesicht aus. Ihre Augen beginnen zu funkeln. Dann sagt sie: «Die Familie ist schlussendlich das Wichtigste. Das zusammen erleben zu dürfen, würde mir Motivation geben, noch ein letztes Mal anzutreten. Und es wäre der schönste Abschluss, den ich mir vorstellen kann.»