 «Ich will um die Medaillen fahren»

Darauf angesprochen, sagt sie: «Wenn ich ein Bild von diesem Rennen sehe, werden die Ereignisse sofort präsent. Auch deshalb zaubert allein der Gedanke an Japan immer ein Lächeln in mein Gesicht.» Doch Frei weiss: Im Spitzensport sind vergangene Erfolge von beschränktem Wert. So ist in diesen Tagen ihr Fokus auf die Titelkämpfe im Wallis gerichtet. Sie wird am kommenden Dienstag in Zermatt im Short Track an den Start gehen – und am folgenden Samstag in Crans-Montana im Cross-Country-Rennen. Mit Blick auf die Ausgangslage sagt die mehrfache U23-Weltmeisterin: «Es ist sicher ein Vorteil, dass zwischen den beiden Rennen eine dreitägige Pause liegt. Das lässt Zeit zur Erholung und zur Umstellung – physisch und mental.»