Sie begaben sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski auch in die umkämpfte Zone im Donbass. Erzählen Sie.

Der Präsident wollte mir eine Brücke zeigen, die er bauen liess, um den Bewohnern beider Seiten den Kontakt zu ermöglichen. Die Brücke war für Selenski ein Symbol für die Zusammengehörigkeit der Menschen in seinem Land. Dafür hat er sich vehement eingesetzt. Die ukrainischen Sicherheitsleute haben uns davor gewarnt, uns der Brücke zu nähern, weil es dort Schützen gab, die uns als Zielscheibe benützen könnten. Da sagte der Präsident: «This is my country!», und ich habe geantwortet: «Ich komme mit Ihnen.» Ich trug eine schwere kugelsichere Weste und spürte sinnbildlich, welche Last dieser Präsident zu tragen hatte.