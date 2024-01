Die Fingernägel von Pat Burgener (29) werfen bereits bei der Begrüssung Fragen auf. Hat er eine Wette verloren? Oder war ihm einfach langweilig? «Nein, nein», sagt der Lausanner und lacht. Er fährt sich durch seine schulterlangen Haare. «Ich kaue oft an meinen Nägeln», gesteht er. Um damit aufzuhören, malt der Westschweizer sie an. Mond, Sonne und Sterne sind zu erkennen. «Ich will meine ‹Kunstwerke› nicht zerstören, also lasse ich die Nägel in Ruhe.» Pat Burgener sitzt in seiner Wohnung in Crans-Montana VS. Hier wohnt er im Winter. Sein Urgrossvater, ein Architekt, baute das doppelstöckige Holzhaus einst direkt neben der Talstation. «Darum ist er mein Held», sagt Burgener schmunzelnd. Ein Held ist auch Pat Burgener selbst. Einer, der ein besonderes Schicksal gemeistert hat. Einer der weltbesten Snowboarder und ein aufstrebender Musiker. Der im vergangenen Frühling sein erstes Album herausbrachte, der in der Halfpipe bereits zweimal WM-Bronze holte.