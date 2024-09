Was sind die nächsten Schritte? Amerika?

Ich finde die USA zwar ein spannender Markt, aber er ist nicht mein Fokus im Moment. Ich bin aktuell ein grosser Fan der Musikkultur in Europa. Wir sind an einem Moment in der Geschichte, an dem europäische Musik viel Gewicht bekommt. Und allgemein der Musikmarkt sich diversifiziert und über die Kontinente verteilt. Ich weiss also nicht, ob ich tatsächlich in die USA gehen muss, um meine Karriere voranzutreiben. Aber es stimmt, ich gehe tatsächlich nach Los Angeles. Ich bin an eine Hochzeit eingeladen. Und ich schreibe dort ebenfalls ein paar Lieder.