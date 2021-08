«Ich wünsche mir eine Prinzessinnen-Hochzeit»

Wie genau sie sich eine solche vorstellt, kann Buchschacher in den nächsten Monaten in aller Ruhe überlegen. Stress nämlich machen sie und ihr Partner sich mit der Vermählung keinen. «Wir lassen uns mit allem Zeit», erzählt sie. So ist denn auch der geplante Hochzeitstermin noch in weiter Ferne. «Dass wir nächsten Sommer schon heiraten, ist eher unwahrscheinlich. Realistischer ist Sommer 2023.»