«Ich würde gern netter mit mir selbst reden»

Wurde Ihr Zusammenhalt als Band schon einmal auf die Probe gestellt?

Nach dem letzten Album waren wir völlig ausgelaugt. Wir wussten nicht, ob wir die Kraft nochmals aufbringen, eine neue Platte zu machen und auf Tour zu gehen. Ich schreibe meistens den ersten Song – das ist wie der Anfang eines neuen Zyklus. Diesmal war es nicht klar, ob ich das nochmals wollte. Also sind wir es ganz klein angegangen, Song für Song. Keine grossen Pläne, nur Freude am Spielen. Und genau das hat uns wieder zusammengeschweisst.