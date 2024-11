«Ich würde gern noch einmal mit meinen Eltern sprechen»

Welchen Tag möchten Sie noch einmal erleben?

Es gab so viele schöne Tage in meinem Leben. So waren die WM- und Olympiasiege einmalige Erlebnisse. Für mich das Schönste waren die Momente mit meinen Eltern. Alles ist vergänglich, und es ist wichtig, dass man nach vorne schaut. Ich behalte diese Tage so in meinem Herzen, wie sie waren.