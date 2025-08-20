Schwinger Samir Leuppi (32) steigt am ESAF wieder ins Sägemehl. Zuvor nahm er aber im Studio vom SI.Talk statt. Denn Schwingen ist nicht sein einziger Lebensinhalt. Leuppi ist Polizist bei der Transportpolizei. Er schaut, dass es etwa in den Wagen der SBB ruhig bleibt. Was leider nicht immer der Fall ist, wie er im SI.Talk verrät. «Ich wurde schon angespuckt», gesteht er. In so einer Situation heisst es: ruhig bleiben. Dass es bei ihm weniger Ausschreitungen gibt, könnte durchaus an seinem imposanten Erscheinungsbild liegen. 1,95 Meter gross, 145 Kilogramm schwer – «Ich denke, es macht Eindruck, wenn man etwas grösser und breiter ist», gibt Leuppi zu.