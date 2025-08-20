Schwinger Samir Leuppi (32) steigt am ESAF wieder ins Sägemehl. Zuvor nahm er aber im Studio vom SI.Talk statt. Denn Schwingen ist nicht sein einziger Lebensinhalt. Leuppi ist Polizist bei der Transportpolizei. Er schaut, dass es etwa in den Wagen der SBB ruhig bleibt. Was leider nicht immer der Fall ist, wie er im SI.Talk verrät. «Ich wurde schon angespuckt», gesteht er. In so einer Situation heisst es: ruhig bleiben. Dass es bei ihm weniger Ausschreitungen gibt, könnte durchaus an seinem imposanten Erscheinungsbild liegen. 1,95 Meter gross, 145 Kilogramm schwer – «Ich denke, es macht Eindruck, wenn man etwas grösser und breiter ist», gibt Leuppi zu.
«Es kann auch mal eskalieren und dann ist auch körperlicher Zwang nötig», gesteht er. Alles in allem ist er aber der Meinung, dass man viel mit Dialog erreichen kann, wenn man den Leuten auf Augenhöhe begegnet.
80 Prozent bei der Polizei, dann noch Schwinger und mit der Freundin ein kleines Kind daheim – wie bekommt Samir Leuppi das alles unter einen Hut? «Meine Freundin unterstützt mich, wo sie kann», verrät er und zeigt sich dankbar dafür, was sie alles für ihn tut und wie sie daheim die Stellung hält. «Ohne ihre Unterstützung wäre das Leben, wie ich es führe, so nicht möglich», weiss Leuppi.
Ob seine Freundin ihn beim ESAF von den Rängen her anfeuern wird, wie Samir Leuppi überhaupt zum Schwingsport kam und wen er an den Schwingfesten am meisten vermisst – das und mehr erfahrt ihr im Video.