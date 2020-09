«Ich wurde total ausgebremst»

«Ich brauchte eine Weile, um das zu verdauen», gesteht Remo. Doch nach dem ersten Schock kam die Kreativität zurück. Gemeinsam mit dem Schauspieler Simon Keller, 26, – ebenfalls in Hemberg aufgewachsen – komponierte Remo Forrer das «2-Mann-Musical», welches sie am 27., 28. und 29. September 2020 im Kleintheater Zeltainer in Unterwasser SG aufführen. Die Story: Ein junger Mann wird von heute auf morgen ins Musikbusiness geworfen. «Das ist zwar nicht per se meine Geschichte, aber autobiografische Züge hat sie schon», meint Remo lachend.