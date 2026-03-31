«Ich wusste nicht, wie meine Community reagiert»

Vom «Anti-Fan» zum Fan

«Ganz ehrlich, ich war zunächst fast ein bisschen Anti-Fan vom Format», gesteht sie im Gespräch mit Blick. In ihrer Szene gelte so etwas schnell als zu kommerziell. Und doch sitzt sie heute auf dem Sofa – und strahlt. «Es war eine wirklich intensive und schöne Reise – ich bin so froh, dass ich mitgemacht habe.» Früher hätte sie sich wohl dagegen entschieden, sagt sie – aus Angst vor genau solchen Reaktionen. Heute sieht sie das anders: «Man kann es sowieso nie allen recht machen.» Wenn jemand ihre Teilnahme kritisiere, könne sie das nicht ändern. «Ist okay.»