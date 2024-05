Cortina – Ort der grossen Gefühle

Und mit guten Emotionen denkt sie auch an den Unfallort zurück. Trotz der jetzigen Verletzung hat sich ihre Beziehung zu Cortina nicht verändert. 2021 gewinnt Suter dort die Weltmeisterschaft in der Abfahrt – einer ihrer grössten Erfolge. Letztes Jahr stürzt sie, holt sich eine Gehirnerschütterung. Dieses Jahr ist es das Knie. Suter sagt: «Cortina bleibt trotz diesen Unfällen eine meiner Lieblingsabfahrten. Ich konzentriere mich auf die vielen schönen und positiven Emotionen, die ich dort erleben durfte.» In Cortina will sie auch bald wieder Ski fahren – anders als in den letzten beiden Jahren unfallfrei. Von einem grossen Comeback will Suter aber noch nicht reden. Sie möchte ihrem Körper so viel Zeit lassen, wie er braucht. Es gebe viele Sportlerinnen und Sportler, die zu früh wieder einstiegen und deren Knie nie wieder ganz verheile. Und immer mit Schmerzen leben zu müssen, will Suter nicht. Eine erste Prognose gibt sie aber: Wahrscheinlich kann sie im August oder September das erste Mal wieder auf den Ski stehen.