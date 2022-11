Das Dinner im Königspalast am vergangenen Donnerstag (24. November) bildete den krönenden Abschluss vom ersten Tag des Schweizer Staatsbesuchs in Belgien. Zuvor wurde Cassis in Brüssel mit militärischen Ehren empfangen. Während dem zweitägigen Besuch standen unter anderem Gespräche mit den Präsidentinnen der beiden Kammern des belgischen Parlaments sowie ein Gespräch mit Premierminister Alexander De Croo an, in dem die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU Hauptthema gewesen sein dürften.