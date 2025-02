«Ignoranz halte ich nicht aus»

Welchen Tag möchten Sie noch einmal erleben?

Den Tag der Weltpremiere von «Friedas Fall» am Zurich Filmfestival. Es war magisch. Wir haben als Team so lange an diesem Film gearbeitet und der Moment, als wir ihn zum ersten Mal mit dem Publikum teilen durften, war überwältigend. Zu spüren, wie sehr das Publikum von Friedas Schicksaal berührt wurde, war auch für uns sehr emotional. Es ist so wichtig, dass wir weiterhin über Themen wie Scham, Moral und Gleichberechtigung sprechen.