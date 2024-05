«Den Lead in dieser Sache hat der Kanton Nidwalden», sagt Amherd in Rom auf Nachfrage. «Aus meinem Departement sind aber auch Armee, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Nachrichtendienst und Cybersicherheit involviert.» Im Dezember hätte sie das Departement wechseln und damit den Problemen und der oft harschen Kritik entfliehen können. Amherd entschied sich, im VBS zu blieben: «Genau dann, wenn es schwierig ist, muss man an Bord bleiben.» Schläft sie noch ruhig bei all den Gefahren rundum? «Meist bin ich so müde, dass ich gleich einschlafe. Und ich habe das Glück, lang und gut zu schlafen.»