Ihr Tanz in ein neues Leben

Doch ihr Blick geht Richtung Westküste der USA. Das San Francisco Ballett bietet ihr eine der momentan raren Chancen in der westlichen Tanzszene. Zwar muss die Schweizerin wieder am unteren Ende der Hierarchie beginnen, doch sie sagt beherzt: «Das ist es mir wert. Ich will meinen Weg nochmals machen.» Auch ihre Eltern sind glücklich. Georgien ist zu nahe an Russland. Laura Fernandez lebt ihren Traum – und träumt von Frieden in der Ukraine. «Dieser Krieg macht keinen Sinn. Am Schluss gibt es nur Verlierer.»