«Ihr Vermächtnis reicht weit über ihre Zeit hinaus»

Die Juristin, Philanthropin, Verlegerin und engagierte Bürgerin hinterlässt ein Vermächtnis, das weit über ihre Zeit hinausreichen wird. Ellen Ringier folgte zeitlebens dem Credo ihres Grossvaters: «All life is about is to give other people a chance» (Deutsch: «Das Einzige, was im Leben zählt, ist, anderen eine Chance zu geben»). Ellen Ringier machte sich dies zu ihrer Lebensaufgabe.