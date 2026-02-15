«Ihr wollt die SRG ins Chaos stürzen!» – «Chabis!»

Herr Dettling, Sie haben die Skirennen erwähnt: über 100 aktive Sportlerinnen und Sportler – mit Wendy Holdener auch eine Skifahrerin aus Ihrer Region – setzen sich gegen die Halbierungsinitiative ein. Das müsste Ihnen doch zu denken geben!

Überhaupt nicht. Die wurden einmal mehr von den Verbänden dazu gedrängt. Schon bei der Abstimmung zum CO2-Gesetz mussten sie vor die Gletscher stehen und sagen, wie schlimm alles ist.

Galladé: Du kannst doch nicht allen Schweizer Sportverbänden und Swiss Olympic unterstellen, ihre Mitglieder zu drängen!

Dettling: Ich verstehe ja, dass sich die Sportler gegen die Initiative wehren, wenn die SRG damit droht, bei einem Ja das Lauberhornrennen zu streichen. Doch das Argument ist bireweich! Nirgendwo verdient SRF mehr Werbeeinnahmen als bei diesem Rennen, über eine Million Leute schauen zu.

Galladé: Werbung und Sponsoring decken im Schnitt nur 10 bis 20 Prozent der Kosten für die Rechte und Produktion von Sportübertragungen ab. Zudem macht die SRG über 100 Sportarten sichtbar – darunter Randsportarten. Das ist wichtig, um den Nachwuchs zu inspirieren und Sponsoren ins Boot zu holen.

Dettling: Beim Schwingen gibt es schon viele Private, die den Anlass wunderbar abdecken. Es braucht auch für andere Medien Luft zum Atmen. Es geht nicht, dass der grosse Moloch alles an sich krallt.

Galladé: Wir haben gesehen, was passiert, wenn die SRG Sportarten wie Eishockey nicht mehr gratis überträgt. Dann stellen sie Private hinter die Paywall, oder sie verschwinden ganz. Und die Abos sind deutlich höher als die 100 Franken, die man bei Annahme der Halbierungsinitiative weniger zahlen müsste.

Dettling: Aber dann kann wenigstens jeder frei entscheiden, ob er ein solches Abo möchte! Ein Freund beklagte sich kürzlich genau wegen des Eishockeys. Er zahlt die Zwangsgebühr für die SRG plus noch ein Abo, um seinen Verein spielen zu sehen!