Ihr rasanter Aufstieg kommt dennoch nicht ganz unerwartet. Wer ihr Palmarès anschaut, sieht: Camille Balanche ist ein Multitalent. Die Tochter des Weltcup-Skispringers Gérard Balanche, 56, war bereits in einem Dutzend Sportarten aktiv. In Le Locle NE aufgewachsen, beginnt sie zuerst mit Skifahren, dann gehts unter anderem mit Leichtathletik und Badminton weiter. Auch Skispringen probiert sie aus, springt von der 40-Meter-Schanze. «Doch in unserer Region wäre das schwierig geworden.» Am Fechten – sie wird Junioren-Schweizer-Meisterin – verliert sie schnell das Interesse, weil sie auf regionaler Ebene keine Konkurrenz hat. «Ich gewann etwa 36-mal am Stück, das forderte mich nicht mehr», sagt sie ohne die kleinste Spur von Überheblichkeit. Danach spielt sie Eishockey – der Skepsis ihrer Eltern zum Trotz. «Sie sagten: ‹Okay, wenn du selber eine Ausrüstung auftreibst und bezahlst.›» Mit dem Nationalteam nimmt sie 2010 an Olympia in Vancouver teil.