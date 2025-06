Ihre Liebe kennt keine Parteigrenzen

Voneinander lernen

Immer wenn sie ihre Geschichte erzählen, berühren sie einander. Eine Hand am Arm, ein Blick, ein kurzes Lächeln. Was sie an ihrem Ehemann beeindruckt: «Mike begegnet allen Menschen gleich – ob Unternehmer oder Servicepersonal», sagt Lisa. «Diese Bodenständigkeit mag ich.» Und was gefällt ihm an ihr? «Sie ist engagiert, klug und hat ein grosses Herz.»