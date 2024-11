«Ihre Welt ist mir verschlossen»

Hast du warm genug?», fragt Peter Zihlmann (86). Der Mund seiner Frau Béatrice (85) bleibt stumm, ihr Blick ist leer. Die beiden sitzen im Mohrhaldenpark in Riehen, seit 60 Jahren sind sie miteinander verheiratet. Bedächtig zieht Zihlmann den Reissverschluss ihrer Jacke zu. Nach einem Weilchen zeigt er auf die nahe Sonnenuhr. «Weisch no?», fragt er, «auch am Ferienhaus deines Vaters am Sempachersee hatte es eine Sonnenuhr.» Ein Lächeln huscht über Béatrice Zihlmanns Gesicht, ein leises Ja kommt über ihre Lippen – dann taucht sie wieder ab in ihre eigene Welt.