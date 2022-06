«Do It Yourself» heisst denn auch ein Lied der Sängerin mit der Vier-Oktaven-Stimme – bewusst doppeldeutig. Ihre Texte, die sie mit ihrem Manager Jaro Omar schreibt, sind sehr direkt: «Get Off My D!ck» oder «Pay Me Back». Ilira Gashi macht klar: Für ihre Karriere braucht sie keinen Typen. Aber Freund Arber gibt ihr zumindest die nötige Energie dazu und behandelt sie in den richtigen Momenten wie eine Prinzessin. «Er ist mein tragbarer Charger – und lustigerweise angehender Lehrer.»