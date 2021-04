«Im Bundesrat herrscht Krämergeist»

Wenn der Bundesrat vors Volk tritt, braucht er doch mindestens einen Plan B.

Überhaupt nicht. Die Forderung nach einem Plan B ist so ungeschickt wie die roten Linien. Was ist denn ein Plan B? Was bedeutet er? Was ist sein Ziel? Es ist das gleiche Ziel wie für den Plan A: ein gutes Verhältnis zur EU zu finden. Dann müssen wir also wieder 15 Jahre über einen Plan B verhandeln, der dann vielleicht doch das Gleiche ist wie der heutige Plan A. Ein Plan B macht Sinn im Krieg. Aber wir sind mit der EU nicht im Krieg. Wir wollen doch Partner sein. Und wir behandeln die EU schlechter als die USA und China. Aber was ist die EU? Die einen – wie der jetzt plötzlich politisch aktiv gewordene Partner einer Finanzgesellschaft in Zug – sagen im Kampf gegen das Rahmenabkommen: Die EU ist ein viel zu sozialistisches Gebilde. Diese Leute wünschen sich eine Schweiz wie Hawaii (lächelt). Die anderen – so unsere Gewerkschaften – sagen heute: Die EU ist ein viel zu liberales Gebilde. Folglich ist die EU etwas dazwischen, also gar nicht so schlecht und gar nicht so weit weg von der Schweiz.