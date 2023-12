All diese Momente hat der Schweizer Filmemacher Alexis Amitirigala mit der Filmkamera eingefangen. Entstanden ist der Dokumentarfilm «Yopugon – Way Back Home», der am 3. Januar in die Schweizer Kinos kommt. «Der Film war ein unheimlich wichtiger Antrieb für das ganze Projekt», sagt Dodo. «In schwierigen Situationen gab er mir die Kraft, weiter zu machen. Zudem hat die Filmcrew einen grossen Beitrag geleistet, all die logistischen Aufgaben zu lösen.» Gleichzeitig erscheint auch das gleichnamige Album von Dodo mit den Songs, die auf der langen Reise entstanden sind. Darauf zu hören sind auch die Musikerinnen und Musiker aus Afrika, die Dodo auf seinem Trip kennenlernte. «Mir war dabei wichtig, sie auch an den Einnahmen der Musik zu beteiligen», sagt Dodo. «Allerdings ist die Regelung des Urheberrechts in Afrika wegen der hohen Korruption kaum machbar. Darum haben wir eine Lösung mit der Suisa gefunden, die Musiker in der Schweiz zu lizensieren und so sicher zu stellen, dass sie an den Songs verdienen.» Und das funktioniert bereits bestens: Der Streamingdienst Spotify setzte den neuen Dodo-Song «Tell Money», der in Afrika entstand, auf die «New Music Friday»-Playliste der Schweiz, von Ghana und von Nigeria – und geht auf dem afrikanischen Kontinent gerade auf TikTok viral. «Das macht mich sehr glücklich», sagt Dodo. «Ich bin sicher: Ich kehre wieder nach Afrika zurück – und ich lade die tollen Musikerinnen und Musiker aus Afrika zu meinen Konzerten in die Schweiz ein.»