Eis, zwei, drü. Eis, zwei, drü.» Victoria Kälin und Lukas Hämmerli bewegen sich im Takt der Musik. Aus der Box, die an einem Seil von der Decke des Tanzsaals baumelt, erklingt «Tiempo de Vals». «Eis, zwei, drü. Eis, zwei, drü.» Das Paar tanzt einen Wiener Walzer, Hämmerli hält seine Partnerin fest umklammert, die Position ist aufrecht, rhythmisch drehen sie sich im Kreis. «Eis, zwei, drü. Eis, zwei drü.» Die über die Musik gesprochenen Zahlen helfen: Der Takt ist so leichter zu halten. «Ich bin sowieso meist eher im Takt als du», frotzelt Victoria Kälin. «Dafür kann ich dich richtig gut führen», gibt Lukas Hämmerli zurück. Die beiden 23-Jährigen haben vor Kurzem in Turin bei den Special Olympics World Winter Games die Bronzemedaille geholt. Jetzt ist das Tanzsportpaar zurück im Training. In der Tanzschule von Lukas Hämmerlis Mutter Christine Hämmerli (53) in Rüschlikon ZH feilen sie an ihrer Performance.