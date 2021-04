Lang ists her, seit sich die Wege der beiden erstmals kreuzten – als sie in Kriens LU zusammen zur Schule gingen. Götschi macht eine Ausbildung als Modeverkäuferin und das KV, arbeitet 18 Jahre in Davos in der Hotellerie, zieht mit ihrem damaligen Ehemann fünf Kinder gross, schreibt Liebesromane. 1998 treffen sich Silvia und Peter an einer Klassenzusammenkunft wieder – den Abend lassen sie als passionierte Tänzer im Dancing Pilatuskeller in Hergiswil NW ausklingen. Fünf Jahre später läuten die Hochzeitsglocken. Heute führt Peter, gelernter Maschinentechniker, mit Silvia eine Kommunikationsagentur.