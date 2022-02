«Im Spiegel sehe ich, dass sich etwas in mir verändert hat»

Der Gedanke des kulturellen Austausches mag Christa Rigozzi generell an der Expo in Dubai, die unter dem Motto «Connecting people, creating the future» bis Ende März stattfindet. «In diesem Emirat gibt es so viele Kontraste. Die Stadt ist weltoffen, aber gleichzeitig sehr konservativ. Du hast die Wüste – und dann diese Hochhäuser.» Und während Touristen aus aller Welt in den Hotels grosse Partys feiern, ist Alkohol an offiziellen Anlässen wie an der Award-Verleihung verboten. «Ich respektiere jede Kultur und finde Kontraste spannend. Die Expo mit ihren Millionen an Besuchern stimmt mich hoffnungsvoll. Nur wenn Kulturen miteinander in Kontakt kommen, kann ein wertvoller Austausch stattfinden – und vielleicht auch etwas verändern.»