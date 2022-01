Über beide Ohren strahlend posieren Alissa und Zoe für die Kamera von Mama Christa Rigozzi, 38, und Papa Giovanni Marchese, 43, in ihrer Villa am Hügel von Monte Carasso im Tessin. Die Zwillings-Mädchen haben allen Grund zur Freude, denn nach einem aufregenden Jahreswechsel in den Bergen von Zermatt stand nun das Nachfeiern ihres fünften Geburtstages im Tessin an.