Wie kann man die Stereotype brechen?

Es braucht eine Haltungsentwicklung. Zum einen ganz oben in den Sportverbänden. Wenn Fifa-Boss Gianni Infantino ein Statement abgeben will: super. Aber bitte nicht so, wie er es in Katar getan hat, wo er sagte: «Ich fühle mich heute homosexuell.» Wir bieten ihm gern Unterstützung an. Natürlich fängt die ganze Sensibilisierung auch unten an. Trainer und Trainerinnen im Nachwuchs sollten sich für die verschiedenen Identitäten sensibilisieren und schauen, wie man ihnen gerecht wird. Was ich noch wichtiger finde als die sexuelle Orientierung, ist die Frage: Wie viel Männlichkeit braucht es im Sport? Leistung sollte mehr zählen als Männlichkeit.