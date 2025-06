Iman Beney unterschreibt beim Weltclub

Auch ihre Eltern, Nicolas (44) und Cleo Beney (47) sind erfüllt von Stolz. Nicolas, einst selbst Profifussballer beim FC Sion, schaffte den Sprung ins Ausland nie. «Davon träumt jeder Schweizer Spieler. Dass es bei mir nicht geklappt hat, ist heute egal. Was Iman erreicht hat, ist eine grosse Ehre – einfach incroyable.» Er lächelt seine Tochter an. In seinen Augen leuchtet die Vorfreude auf alles, was auf seine Tochter zukommt. Der Campus «schmecke» richtig nach Fussball. Es sei riesig, ein Paradies. Grösser als alles, was die Familie je gesehen habe. Bei einem Spiel der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft im November 2024 in England wurde Manchester City auf das Talent aufmerksam. Es war Iman Beneys Comeback – nach monatelanger Verletzungspause stand sie wieder auf dem Feld. Die Scouts horchten sofort auf.