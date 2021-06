Imark, der Grünen-Schreck

Wer kennt es nicht, dieses Gefühl, wenn man hart für eine Prüfung gearbeitet hat, am Ende eine Sechs bekommt und die Müdigkeit wie ein Gewitter über einem zusammenbricht?Ungefähr so fühlt sich Christian Imark, 39, zwei Tage nach dem Abstimmungssonntag. Der SVP-Nationalrat sitzt in der Rattan-Lounge auf seiner Terrasse in Fehren SO, rundherum Wiesen mit frisch gemähtem Gras und Einfamilienhäuser mit Trampolin im Garten. Er spült die sommerlich Hitze mit einem Schluck Leitungswasser herunter und sagt: «Über Monate habe ich eine Position vertreten, die alle anderen als verrückt abtaten, und am Ende sagt die Mehrheit des Volks: Du hattest recht – das ist eine Genugtuung, aber der Kampf hat mich auch geschlaucht.»