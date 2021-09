Bosi und seine Kollegen verlassen das massiv beschädigte Gebäude. In diesem Moment stürzt der Südturm ein. Hinter einer kleinen Mauer geht er in Deckung, reisst eine regungslose Asiatin mit sich. «In diesem Moment habe ich gebetet und Gott gesagt: Jetzt liegt alles in Deiner Hand.» Mit letzter Kraft rettet er sich und die Asiatin in eine Pizzeria – und schaut in den Lauf eines Revolvers. Der Besitzer weiss nicht, was los ist, und muss erst darüber aufgeklärt werden, dass Terroristen das Undenkbare getan haben: An diesem Tag werden zivile Passagierflugzeuge zu tödlichen Waffen.