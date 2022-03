Immunologe Beda Stadler teilt wieder aus

Träfe Sprüche waren schon sein Markenzeichen, als er noch Professor und Direktor des Instituts für Immunologie der Universität Bern war. Seit seiner Pensionierung 2014 lebt er mit seiner Frau Heidi, 71, in Zeneggen oberhalb von Visp VS, spaltet Holz vor dem Haus, werkelt im Haus. Aber fast jede Woche reist das Paar nach Bern, um für ein bis zwei Tage Zora und Mio, 7, zu hüten, die Kinder ihrer Tochter Nina. Diese leben mit ihren Eltern in der Wohnung, in der früher die Grosseltern Beda und Heidi zu Hause waren.

Und auch wenn die junge Generation die Wohnung nicht mehr im Landhausstil eingerichtet hat, wie ihn Heidi so liebt: «Es ist jedes Mal ein Nachhausekommen.»Zora hat sich mit dem geflickten Bäbi in ihr Kinderzimmer zurück-gezogen, ihr Grossvater kann wieder genüsslich an seiner E-Zigarette zie-hen – der Rauch schmeckt nach Gurke. In Griffweite liegen drei weitere E-Zigaretten auf dem Stubentisch, jede mit einem anderen Geschmack: Vanille, Dark Cherry, Erdbeere. «Erdbeeri riechen so gut, da kann Heidi gar nicht motzen.» Früher rauchte Stadler täglich zwei Päckli Marlboro Gold. Am Tag seiner Pensionierung ist er aufs Dampfen von E-Zigaretten umgestiegen. Auf seinem Handy öffnet er die App Rauchfrei. Diese zeigt an, wie viel er seither gespart hat: 45 231 Franken – 110 320 Zigaretten weniger. «Nun leiste ich mir ab und zu eine teure Flasche Roten», sagt er. «Wir sind auf diesem Planeten, um Spass zu haben! Sinn des Lebens ist es, möglichst viel Glückseligkeit zu finden.» Kommt dazu: E-Zigaretten seien 200-mal weniger gefährlich als Zigis. «Dampfen rettet Leben!»