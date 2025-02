In 76 Tagen um die Welt

Keine Tränen, nur dieses intensives Leuchten in den Augen: Justine Mettraux (38) steht am Bug ihres Boots und geniesst das Bad in der Menge, als sie am Samstag im Hafen von Les Sables-d’Olonne in der Bretagne einfährt. «Merci!», rufen ihr die Leute vom Pier zu, «du hast uns zum Träumen gebracht.» Fans aus ihrer Heimat schwingen Schweizerfähnchen und bimmeln mit Kuhglocken. Die Genfer Seglerin selbst bleibt die Ruhe in Person, sie winkt und lächelt. So ist sie eben, die Frau mit dem Übernamen «Juju»: unerschütterlich in Momenten der Freude wie des Leids. Kein Wunder, haftet ihr in der Segelwelt der Ruf an, eine «Maschine» zu sein.