Jennifer Mulinde Schmid (42)

Beruf: Gastronomin und Stand-up-Comedian.

Leben in Zahlen: In der neuen Heimat seit 2003. Lebt mit Mann und Sohn in einer Altbau-Dachgeschosswohnung und verdient in den Wintermonaten «so viel, dass ich denke, mir ein Schloss kaufen zu können – und im Sommer träume ich vom guten Winterverdienst». Ein gutes Sauerteigbrot kostet in Berlin zwischen 3.80 und 5.70 Franken, der Coiffeurbesuch schlägt für sie als Afro-Schweizerin mit 110 Franken zu Buche.

Weil sich die Schauspielerin in Berlin mehr Rollen als in der Schweiz erhoffte, zog sie vor über 20 Jahren mit ihrer besten Freundin in die Metropole. Heute betreibt sie dort die Beiz «Schwarze Heidi» – und im Winter die «Fondue Hütte».