Das Schweizer Dorf des Jahres 2025

In Büren an der Aare gibt das Wasser den Ton an

Schweiz-Tourismus-Chef Martin Nydegger lebte in Irland, Indien, Holland, Botswana. Gross wurde er ausserhalb von Büren an der Aare BE. Hierher kehrt er bis heute zurück, um abzuschalten. «Es ist mein Rückzugsort.»