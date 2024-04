Mit Perücke auf dem Kopf als sein Charakter Bresha empfängt Eric Lüthi (31) die Schweizer Illustrierte in seiner Wohnung in Winterthur. «Ich war grad am Pennen!», sagt er rüpelhaft in Bersha-Manier, die eine Influencerin mit Migrationshintergrund darstellen soll. Aber keine Sorge: Schnell ist die Perücke weg und gegenüber steht einem ein junger Mann, der einen höflich und freundlich in seiner Wohnung begrüsst.