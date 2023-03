Bei Oesch's am Tisch wird nicht politisiert, darum muss Cédric Wermuth Melanie Oesch über seinen Job aufklären. «Ich bin in dieser Beziehung ein ziemliches Greenhorn», gesteht sie. Was beide wiederum vereint ist, dass nicht alle Fan von ihrem Schaffen sind. «Wer uns nicht hören mag, der soll es lassen», so Melanie Oesch. «Willst du mich nicht wählen – easy», findet Cédric Wermuth.