Es sind die Folgen dieser Kopfverletzung, die ihn nun in der Schweiz halten, statt dass er rund um den Globus Weltcuppunkte jagt. Das Problem: Wenn er in der tiefen Hocke ist, Kopf nach unten, Blick nach oben, dann hat er Mitte links Einschränkungen, sieht doppelt. Kürzlich steuert er im Training das Aussen- statt das Innentor an, findet sich plötzlich in einem anderen gesteckten Lauf wieder. Oder sieht am Ende eines Super-G-Trainings die letzten beiden Tore verschoben. Und das bereits nach 40 Fahrsekunden – dabei weiss er doch, dass Rennen viel länger dauern. Klar: «Dann wirds heikel.»