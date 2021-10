Die Natur ist aber auch Teil des Konzepts: Erni führt uns an den Rand von La Punt, wo zwischen dem Wald und einem kleinen See ein strahlend blauer Camper steht – der Office Caravan. Er

ist eines der vielen Projekte, welche im Umfeld von miaEngiadina entstanden sind. Der Caravan ist ein Arbeitsplatz für moderne Nomaden. Initiantin Annina Coradi, 38, lebt halb in Zürich, wo sie herkommt, und halb in Pontresina GR. «Die Digitalisierung macht es möglich, dass ​wir an wunderschönen Orten wie im Engadin arbeiten können. Das ist eine riesige Chance!», so Coradi. Ihr Caravan bietet den Arbeitenden eine neue Umgebung. «In der Natur und an der frischen Luft sind auch die Ideen frischer.» Der Caravan wird vermietet und bietet Strom, WLAN, Kaffee – und einen Tapetenwechsel.