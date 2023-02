«Das Leben ist kein Vorspiel»

Existenzialist unter den Literaten

Maximal 600 Wörter pro Tag: In seinen Erzählungen schreibt Peter Stamm gerne über Menschen, die gewohnte Pfade verlassen und sich plötzlich in neuen Aggregatzuständen wiederfinden. «In einer dunkelblauen Stunde» knüpft an «Agnes» an (grandios verfilmt). Und an «Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt» (Schweizer Buchpreis 2018). Was für ein Lesevergnügen: Wurden seine virtuos konstruierten Gedankenlabyrinthe bisher eher als sprachlich unterkühlt wahrgenommen, so strotzt sein neues Werk vor Humor und Witz.