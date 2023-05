Wie sie in Erinnerung bleiben wollte, was ihre Superpower ist

«Man soll sich an mich als die Queen of Rock 'n' Roll erinnern», sagte Tina Turner dem «Guardian» in ihrem letzten Interview. Dieser Wunsch wird ganz sicher in Erfüllung gehen. Auf die Frage, ob sie sich lieber Ruhm oder Anonymität wünsche, sagt sie: «Ruhm habe ich längst erreicht, nun geniesse ich es, in meiner Heimat der Schweiz als pensionierte Frau Anonymität zu geniessen.»