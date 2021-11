Zudem wäre es für sie schwierig, ihre Musikkarriere ins Ausland zu verlegen. «Songs schreiben kann ich natürlich überall, aber erstens sind meine Bandkollegen hier, und zweitens sind unser Publikum und unsere Auftritte in erster Linie in der Schweiz. Darauf, ständig hin und her zu reisen, hätte ich keine Lust.» Wie viele andere Musiker hat auch Anna Rossinelli während der Pandemie unzählige Songs geschrieben. Ein Album gibt es allerdings in naher Zukunft nicht. «Wir veröffentlichen mal einen Song nach dem anderen, dann sehen wir weiter.» Der neuste «Streich»: «Somebody Like You».