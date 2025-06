In jeder Küche «erste Sahne»!

Angefangen hat alles vor 80 Jahren mit Recycling: 1945 gründete Walter Kissling in Bellach SO eine Giesserei. Er hatte ein Verfahren entwickelt, um Aluminiumfolie zu rezyklieren und daraus Pfannen, Pommes-frites-Schneider, Dampfkochtöpfe, Fruchtpressen und Kartoffel-Schälmaschinen zu produzieren. Viele der von Kissling patentierten Neuentwicklungen prägten das Leben in Schweizer Haushalten nachhaltig, doch mit seiner Erfindung des Rahmbläsers in Form einer «Mondrakete» eroberte er Haushalte und Profiküchen in der ganzen Welt. Laut Patentschrift von 1958 sollte das Gerät «der Herstellung von Schlagrahm aus Rohsahne» dienen.